Встреча орловских подростков закончилась уголовным делом

В августе этого года шумная компания молодых людей прогуливалась по Хотынецкому району. То ли от безделья, то ли из чувства наживы один из старших товарищей, 18-летний местный житель, отвёл в сторону 17-летнего товарища и потребовал перевести ему 2000 рублей.