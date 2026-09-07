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Храм Николая Чудотворца загорелся после атаки ВСУ в Тамбовской области

ИЗВЕСТИЯ/Михаил Терещенко В ночь на 7 сентября украинский беспилотник атаковал старинную церковь в Тамбовской области, огонь охватил купол.

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