Анализ текущего состояния бюджета США и возможных расходов на Израиль и на Украину (ИНФОГРАФИКА)

Всего бюджет США на 2023 финансовый год, согласно Казначейству США (Министерству финансов США), составляет 6,134 триллиона долларов, что, по отчету Казначейства, меньше на 2%, или на 137 миллиардов долларов по сравнению с бюджетом прошлого финансового года (октябрь 2021 — сентябрь 2022).
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