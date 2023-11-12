Анализ текущего состояния бюджета США и возможных расходов на Израиль и на Украину (ИНФОГРАФИКА)

Всего бюджет США на 2023 финансовый год, согласно Казначейству США (Министерству финансов США), составляет 6,134 триллиона долларов, что, по отчету Казначейства, меньше на 2%, или на 137 миллиардов долларов по сравнению с бюджетом прошлого финансового года (октябрь 2021 — сентябрь 2022).