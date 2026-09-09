Игорь Корнеев: «Олейников давно был бы в «Локомотиве», если бы его трансфером занимались более умные люди. И «Рубин» странно поступил – без контракта не надо устраивать шумиху»

Игорь Корнеев считает, что « Локомотив » имел шансы подписать Ивана Олейникова . «Я думаю, Олейников давно был бы в «Локомотиве», если бы его трансфером занимались более умные люди.
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