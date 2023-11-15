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  • andrbob
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    Пора 282 статью УК начать применять к русофобам типа этого карнаухого!Кого корежит от э...
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    Кто этот борзописец? Похоже у него новая национальность-пЯдераст!Кого корежит от э...

«Адольф Гитлер гордился бы Биньямином Нетаньяху»

«Адольф Гитлер гордился бы Биньямином Нетаньяху»

Такую мысль высказал член Ассоциациитенниса и Футбольной ассоциации Англии Васим Хак в западной соцсети.

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