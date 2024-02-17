В петербургском Александринском театре покажут спектакль «Мой бедный Марат»

На Новой сцене Александринского театра 24 и 25 февраля покажут спектакль «Мой бедный Марат» по одноименной пьесе Алексея Арбузова от ArtMasters, сообщил в своем Телеграм-канале вице-губернатор Санкт-Петербурга Борис Пиотровский.
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