Путину было доложено о ликвидации последствий взрыва газа в доме в Нижнем Тагиле

Губернатор Свердловской области Евгений Куйвашев доложил главе Российской Федерации Владимиру Путину о ликвидации последствий взрыва газа в жилом доме в Нижнем Тагиле, который произошел в минувший четверг.
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