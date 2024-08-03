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Путину было доложено о ликвидации последствий взрыва газа в доме в Нижнем Тагиле

Путину было доложено о ликвидации последствий взрыва газа в доме в Нижнем Тагиле

Губернатор Свердловской области Евгений Куйвашев доложил главе Российской Федерации Владимиру Путину о ликвидации последствий взрыва газа в жилом доме в Нижнем Тагиле, который произошел в минувший четверг.

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