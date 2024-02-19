«А теперь пусть Байден даст двухчасовое интервью русскому журналисту». Топ англоязычных комментариев к интервью Путина

Интервью российского президента Владимира Путина журналисту Такеру Карлсону набрало суммарно больше миллиарда просмотров на разных площадках, только в соцсети X его посмотрели больше 200 млн пользователей, а на канале Карлсона в Youtube – больше 18 млн.
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