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Спорт 1 | Все виды спорта и статистика

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Черданцев и Журавель прокомментируют матч «Спартак» – «Факел» в 9-м туре РПЛ, Генич и Жичкин – игру «Локомотива» с «Крыльями Советов»

Назначены комментаторы на матчи девятого тура Альфа ‑Банк РПЛ. 16 сентября « Спартак » – « Факел »: Георгий Черданцев и  Тимур Журавель («Матч ТВ», 18:00); « Родина » – « Рубин »: Роман Нагучев и  Александр Пойда («Матч Премьер», 18:25); « Локомотив » – « Крылья Советов »: Константин Генич и  Дмитрий Жичкин («Матч Премьер», 20:40); « Балтика » – « Зенит »: Роман Трушечкин и Петр Денисов (« Матч ТВ », 20:45).

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