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Генштаб: Запад передал ВСУ с начала СВО около 800 танков и более 30 тыс. БПЛА

Генштаб: Запад передал ВСУ с начала СВО около 800 танков и более 30 тыс. БПЛА

Представитель Генерального Штаба Вооружённых сил Российской Федерации Игорь Костюков поделился сведениями о том, что с момента старта СВО державы Организации Североатлантического Договора отправили киевскому режиму примерно 800 танков, более 279 РСЗО, порядка 30 тысяч различных боевых дронов.

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