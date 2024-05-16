Генштаб: Запад передал ВСУ с начала СВО около 800 танков и более 30 тыс. БПЛА

Представитель Генерального Штаба Вооружённых сил Российской Федерации Игорь Костюков поделился сведениями о том, что с момента старта СВО державы Организации Североатлантического Договора отправили киевскому режиму примерно 800 танков, более 279 РСЗО, порядка 30 тысяч различных боевых дронов.
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