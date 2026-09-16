«Летающие Морги» НАТО летят в Жешув: ужас после удара по Краматорску и тайна особых грузов, которые скрывает Киев Юлия Челканова«Летающие морги» НАТО срочно отправлены в Польшу после удара по Краматорску.
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