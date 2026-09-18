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Царьград

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Психолог Ишмакова рассказала, как найти друзей после 50 лет

Психолог Ишмакова рассказала, как найти друзей после 50 лет

Психолог Ника Ишмакова поделилась советами, как найти новых друзей после 50 лет. Она рекомендует расширять круг общения, обращать внимание на людей из повседневного окружения и проявлять инициативу в общении, например, обсудив общие интересы.

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