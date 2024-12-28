Раскрыта новая уловка МФО по отъему денег у россиян

После ужесточения банком России лимитов по выдаче кредитов заемщикам с высокой долговой нагрузкой МФО стали активно использовать беспроцентные займы, рассказала в интервью агентству «Прайм» старший управляющий партнер юридической компании PG Partners Полина Гусятникова.
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