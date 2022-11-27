Марнер набрал очки в 16-м матче подряд. Это 6-я такая серия в истории «Торонто», рекорд клуба – 18 игр

Форвард «Торонто» Митч Марнер набрал очки в 16-м матче подряд. Игрок «Лифс» набрал 2 (1+1) балла в матче регулярного чемпионата НХЛ с «Питтсбургом» (4:1).
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