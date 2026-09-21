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Царьград

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Семья Гордиенко из Челябинской области вышла в финал «Семейной Зарницы»

Семья Гордиенко из Челябинской области вышла в финал «Семейной Зарницы»

Семейная команда из Челябинской области вышла в финал всероссийской игры «Семейная Зарница». В решающем этапе, который пройдёт в Волгоградской области, Гордиенко предстоит соперничать с 84 коллективами из разных регионов страны.

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