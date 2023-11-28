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Спорт 1 | Все виды спорта и статистика

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Овечкин остался без очков в 3 матчах подряд. У него 5 бросков и «минус 1» за 22:02 с «Сан-Хосе» при 5:58 в большинстве

Капитан «Вашингтона» не отметился результативными действиями в игре регулярного чемпионата НХЛ с «Сан-Хосе» (1:2).

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