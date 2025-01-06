ТАСС: приставы начали конфисковывать имущество Абызова на 24 млрд рублей

Судебные приставы приступили к конфискации имущества, принадлежащего осужденному на 12 лет колонии экс-министру по вопросам Открытого правительства РФ Михаилу Абызову, которое оценивается почти в 24 млрд рублей.
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