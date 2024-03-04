Чем хороши дураки во власти, так это тем, что иногда они проговариваются о планах своих умных коллег.
Украина объявляет войну Ирану: Китай готовит заявление
Комментарии
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Natalija Osminina
Упорото непробиваемая! Броня крепка!!
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11 час.
М
Макс
Не знаю как броня, а вот восстанавливать придется много. Можно сваи забивать.
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11 час.
Natalija Osminina
Шутки-шутками, а итог один- добраться до украинского мозга никакой денацификацией не получится. Нельзя добраться до того, чего нет в Природе. И это у 70% представителей шумер.
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11 час.
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