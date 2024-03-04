Украина объявляет войну Ирану: Китай готовит заявление

Не знаю как броня, а вот восстанавливать придется много. Можно сваи забивать.

Natalija Osminina

Шутки-шутками, а итог один- добраться до украинского мозга никакой денацификацией не получится. Нельзя добраться до того, чего нет в Природе. И это у 70% представителей шумер.