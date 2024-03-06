Нижегородский доброволец: «Мы, внуки победителей, идем продолжать их дело!»

Группа нижегородских добровольцев отправилась на подготовку к участию в СВО. У пункта отбора новобранцы получили рюкзаки с самыми необходимыми предметами, которые выдаются по распоряжению губернатора, а также комплекты дополнительного тактического снаряжения.