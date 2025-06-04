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В России предложили брать отпуск тем, кто столкнулся с эмоциональным выгоранием

В России предложили брать отпуск тем, кто столкнулся с эмоциональным выгоранием

Директор Института исследования проблем современной политики Антон Орлов выступил с инициативой предоставить россиянам дополнительный оплачиваемый отпуск в случае диагностированного эмоционального выгорания.

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