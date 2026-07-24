Лавров назвал отторжение Украины от плана США по урегулированию "высокомерным"

ЧОЛПОН-АТА /Киргизия/, 24 июля. /ТАСС/. РФ считает, что высокомерный отказ от предложений США по Украине, сделанных на саммите на Аляске, происходит потому, что Владимира Зеленского накачивают оружием и значительной частью этой поддержки являются сами США, сказал глава МИД РФ Сергей Лавров.