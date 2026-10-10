Рестораны теряют клиентов: почему в России массово закрываются заведения общепита

Количество ликвидаций бизнеса в сфере общественного питания увеличилось на 15%. Почему заведениям становится сложнее удерживать посетителей, как готовая еда отбирает выручку и какие расходы подталкивают предпринимателей к закрытию? Об этом «livenews24» рассказали эксперты: Сергей Миронов, ….