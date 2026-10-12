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Живая Кубань

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Удары по дата-центрам «Яндекса» приведут к росту цен на облачные сервисы и оборудование

Удары по дата-центрам «Яндекса» приведут к росту цен на облачные сервисы и оборудование

Удары по дата-центрам «Яндекса» приведут к росту цен на облачные сервисы и оборудованиеПосле атак беспилотников по инфраструктуре «Яндекса» пользователи столкнулись с массовыми сбоями около десяти основных сервисов «Яндекса», включая «Яндекс Go» и «Почту».

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