Удары по дата-центрам «Яндекса» приведут к росту цен на облачные сервисы и оборудование

Удары по дата-центрам «Яндекса» приведут к росту цен на облачные сервисы и оборудованиеПосле атак беспилотников по инфраструктуре «Яндекса» пользователи столкнулись с массовыми сбоями около десяти основных сервисов «Яндекса», включая «Яндекс Go» и «Почту».
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)
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