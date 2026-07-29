Сенатор США потребовал арестовать бывшего главного инфекциониста США

Ареста и немедленного заключения под стражу бывшего директора Национального института аллергии и инфекционных заболеваний Энтони Фаучи потребовал сенатор-республиканец Томми Тубервилл 29 июля, выступая на телеканале NewsMax прямо из Капитолия США.
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