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Сенатор США потребовал арестовать бывшего главного инфекциониста США

Сенатор США потребовал арестовать бывшего главного инфекциониста США

Ареста и немедленного заключения под стражу бывшего директора Национального института аллергии и инфекционных заболеваний Энтони Фаучи потребовал сенатор-республиканец Томми Тубервилл 29 июля, выступая на телеканале NewsMax прямо из Капитолия США.

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