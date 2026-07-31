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Настроение ТВ

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Куда россияне ездят в августе? Кто проконтролирует нянь? Как мошенники действуют от имени Социального фонда?

Куда россияне ездят в августе? Кто проконтролирует нянь? Как мошенники действуют от имени Социального фонда?

ИПОТЕЧНЫЙ РЕКОРДРоссияне стали активно гасить ипотеку досрочно. За прошлый месяц даже поставили рекорд, направив на досрочные платежи 130 миллиардов рублей, больше половины этой суммы ушло на полное закрытие кредитов.

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