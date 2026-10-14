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Царьград

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Избивал её четыре дня: в Поморье вынесли приговор мужчине за смерть сожительницы

Избивал её четыре дня: в Поморье вынесли приговор мужчине за смерть сожительницы

52-летний житель Поморья отправится в колонию строгого режима за смерть сожительницыВ Лешуконском районном суде Архангельской области вынесли приговор 52-летнему мужчине, который признан виновным в умышленном причинении тяжкого вреда здоровью, которое повлекло смерть потерпевшей.

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