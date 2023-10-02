«Ведомости»: Госдума закупила отечественные аналоги Windows и Microsoft Office на 52 миллиона рублей

Все лицензии — бессрочные, подчеркивает изданиеГосдума закупила для депутатов и сотрудников 1800 лицензий отечественных аналогов Windows и Microsoft Office — операционную систему Astra Linux и пакет «Мойофис» на 52,5 миллиона рублей.
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