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«Ведомости»: Госдума закупила отечественные аналоги Windows и Microsoft Office на 52 миллиона рублей

«Ведомости»: Госдума закупила отечественные аналоги Windows и Microsoft Office на 52 миллиона рублей

Все лицензии — бессрочные, подчеркивает изданиеГосдума закупила для депутатов и сотрудников 1800 лицензий отечественных аналогов Windows и Microsoft Office — операционную систему Astra Linux и пакет «Мойофис» на 52,5 миллиона рублей.

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