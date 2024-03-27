Мосбиржа заявила о появлении нового класса инвесторов в России

В России появляется новый третий класс инвесторов — сверхсостоятельные россияне, которые приняли решение оставить и инвестировать деньги в России, констатировала управляющий директор по взаимодействию с эмитентами и органами власти Московской биржи Елена Курицына.
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