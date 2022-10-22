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Мужики, не женитесь, а то потом, когда руки моете мыло все время будет под кольцом застревать неудобно капец

Мужики, не женитесь, а то потом, когда руки моете мыло все время будет под кольцом застревать неудобно капец

На производственном совещании:- Хочу обратить внимание сотрудников, работающих непосредственно склиентами, на то обстоятельство, что словосочетание "всякая херня"не в полной мере отражает ассортимент товаров и услуг, предоставляемыхнашей компанией.

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