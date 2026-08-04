Новые «сокрушительные» санкции против России, принятия которых добивался покойный американский сенатор Линдси Грэм (внесен в перечень террористов и экстремистов Росфинмониторинга), в первую очередь навредят самим США.
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