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В США выступили с предупреждением о «сокрушительных» санкциях против России

В США выступили с предупреждением о «сокрушительных» санкциях против России

Новые «сокрушительные» санкции против России, принятия которых добивался покойный американский сенатор Линдси Грэм (внесен в перечень террористов и экстремистов Росфинмониторинга), в первую очередь навредят самим США.

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