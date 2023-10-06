Не сайра. В Приморье полицейские ликвидировали подпольный цех по производству фальсифицированных рыбных консервов

«Сотрудниками Управления экономической безопасности и противодействия коррупции УМВД России по Приморскому краю пресечена противоправная деятельность коммерческой организации, которая реализовала фальсифицированную пищевую продукцию.
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)
Свежие комментарии