Жизнь в очередной раз доказала, что Россия противостоит вселенскому злу. Это противостояние не имеет ничего общего с территориями или финансовыми играми.
Болевая точка России и можно ли её обезболить
Комментарии
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Федор Родников
Что бы победить в войне против глобального Запада нужно самым жёстким образом навести порядок внутри РФ и начинать нужно с верховных ветвей власти,😉
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15 час.
Дмитрий Николенко
Строй вначале нужно поменять с капитализма на социализм.
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11 час.
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