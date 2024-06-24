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ДОСТОЙНАЯ ЖИЗНЬ НА ПЕНСИИ

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    Немцев тоже одурачили! Западная и Восточная Германия разные до сих пор!Как часть Германи...
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  • Надежда Данилова
    Спасибо за интересное чтиво!!! Очень хотелось, чтобы попугай остался в этой семье!!!Кеша

Болевая точка России и можно ли её обезболить

Болевая точка России и можно ли её обезболить

Жизнь в очередной раз доказала, что Россия противостоит вселенскому злу. Это противостояние не имеет ничего общего с территориями или финансовыми играми.

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Комментарии
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Федор Родников
Что бы победить в войне против глобального Запада нужно самым жёстким образом навести порядок внутри РФ и начинать нужно с верховных ветвей власти,😉
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15 час.
Дмитрий Николенко
Строй вначале нужно поменять с капитализма на социализм.
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11 час.

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