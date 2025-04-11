Порядка 5 млрд рублей предусмотрено для аграриев новых регионов РФ в 2025 году

В 2025 году для аграриев новых регионов предусмотрено порядка 5 млрд рублей господдержки. Об этом 11 апреля заявил вице-премьер РФ Дмитрий Патрушев в ходе рабочей поездки в Луганскую Народную Республику (ЛНР).