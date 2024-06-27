Антонов: ключевая идея Путина. Макрон стал токсичным. Шольц: возврата к старым временам не будет

Продвинутая инженерная мысль хуситов Позавчера написал в своей статье, что продвинутая инженерная мысль у хуситов способна создать гиперзвук гораздо быстрее американцев, и вуаля - вчера хуситы заявили о первом применении своего гиперзвука.