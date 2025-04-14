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Воронежские новости

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Пропавшего воронежского пенсионера нашли в неожиданном месте

Пропавшего воронежского пенсионера нашли в неожиданном месте

Александра Ухина добровольцы искали несколько дней. Все это время поисковая работа шла не переставая: звонили в больницы, запускали репосты, заказывали карты, связывались с сотрудниками полиции,формировали экипажи, расклеивали и раздавали ориентировки.

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