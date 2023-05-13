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Военкоры сообщают о взятии ЧВК «Вагнер» на западе Артемовска двух многоэтажных зданий с позициями ВСУ

Военкоры сообщают о взятии ЧВК «Вагнер» на западе Артемовска двух многоэтажных зданий с позициями ВСУ

Несмотря на скандал вокруг вопроса с поставками боеприпасов, бойцы штурмовых групп ЧВК «Вагнер» продолжают наступательные действия в самом Артемовске (Бахмуте).

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