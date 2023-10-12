Дома со статусом обязывают

Сделки с недвижимостью в здании, являющемся объектом культурного наследия, имеют одну особенность. Если этот важный момент в договоре пропущен, считайте, что сделки не было вовсеСитуацию, когда человек оказывается владельцем квартиры в доме, являющемся объектом культурного наследия, весьма распространенной не назовешь.