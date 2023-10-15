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Аксель Витцель: «У Азара была фантастическая карьера. Когда игрок часто травмируется, ему тяжело морально»

Аксель Витцель: «У Азара была фантастическая карьера. Когда игрок часто травмируется, ему тяжело морально»

Бывший полузащитник «Челси», «Реала» и сборной Бельгии завершил карьеру в 32 года.  – Азар объявил о завершении карьеры.

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