«В ближайшее время», — продюсер заявил, что Пугачева пакует чемоданы, чтобы сбежать из Израиля в Россию

Алла Борисовна и Максим Галкин* все еще остаются в Израиле из-за принципиальной позиции юмориста, однако, в узких кругах начали ходить слухи о том, что скоро артистка соберет чемоданы и отправится на родину, по которой так сильно скучает.
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