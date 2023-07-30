Спорт 1 | Все виды спорта и статистика

109 подписчиков

Габулов о старте «Динамо»: «Нельзя оставаться без побед с такими бюджетом и подбором игроков»

Накануне бело-голубые сыграли вничью с «Крыльями Советов» (3:3), в первом туре москвичи проиграли дома «Краснодару» (1:3).

Вернуться к статье
Комментарии
Показать предыдущие комментарии

Картина дня

наверх