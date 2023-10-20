Вместе с ним за границу могли бежать и другие хулиганы. Некоторых участников группировки начали отправлять в СИЗО.
В Азербайджане задержан 18-летний главарь нацбанды, орудовавшей в Санкт-Петербурге
Комментарии
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Роман
там же полПитер типа держит, какой то миллионер оглы...наши даже бандюки с ним не сорятся..из-за властной поддержки,хотя уже и наркоту хлопали пару раз...Перед законом у нас Все равны))))))))))))
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7 час.
Елена Филиппова
В Питере надо начинать с чистки руководства города, которое укро фашисткие флаги развешивает.
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6 час.
Владимир Елкин
Не только Питер, уже все российские регионы надо чистить от крышевателей различных диаспор! И ввести чиновникам за это смертную казнь!
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1 час.
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