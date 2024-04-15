Вильфанд сообщил о рекордной глобальной температуре десятый месяц подряд

Март 2024 года становится десятым самым жарким месяцем подряд за историю наблюдений. Об этом ТАСС рассказал научный руководитель Гидрометцентра России Роман Вильфанд, ссылаясь на европейскую программу по изучению климата Copernicus Climate Change Service.
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