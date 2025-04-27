0 Что произошло за ночь?. • Пожар в кафе под Феодосией полностью ликвидировали в 01:37 - Главное управление МЧС по Крыму; • Трамп в соцсетях назвал нелепыми требования о возвращении Крыма и других тер

0 Что произошло за ночь?• Пожар в кафе под Феодосией полностью ликвидировали в 01:37 - Главное управление МЧС по Крыму;• Трамп в соцсетях назвал нелепыми требования о возвращении Крыма и других территорий Украине;• Украина может потерять черноморское побережье - заявил РИА Новости генерал-майор ВВС … .
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