0 Что произошло за ночь?. • Пожар в кафе под Феодосией полностью ликвидировали в 01:37 - Главное управление МЧС по Крыму; • Трамп в соцсетях назвал нелепыми требования о возвращении Крыма и других тер

0 Что произошло за ночь?• Пожар в кафе под Феодосией полностью ликвидировали в 01:37 - Главное управление МЧС по Крыму;• Трамп в соцсетях назвал нелепыми требования о возвращении Крыма и других территорий Украине;• Украина может потерять черноморское побережье - заявил РИА Новости генерал-майор ВВС … .