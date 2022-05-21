Пункт-А

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Отрезанные пальцы, психологическое насилие: плененный на Украине сержант из Волгограда рассказал о зверствах СБУ

Отрезанные пальцы, психологическое насилие: плененный на Украине сержант из Волгограда рассказал о зверствах СБУ

Военнослужащий из Волгограда Рафик Магомедкеримов 45 дней пробыл в плену на Украине. Применяя пытки и психологическое насилие, сотрудники СБУ и боевики нацбата «Азов»* вынудили контрактника сделать ряд заявлений против специальной военной операции.

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