Отрезанные пальцы, психологическое насилие: плененный на Украине сержант из Волгограда рассказал о зверствах СБУ

Военнослужащий из Волгограда Рафик Магомедкеримов 45 дней пробыл в плену на Украине. Применяя пытки и психологическое насилие, сотрудники СБУ и боевики нацбата «Азов»* вынудили контрактника сделать ряд заявлений против специальной военной операции.