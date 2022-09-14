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Украина в 2023 году направит почти половину бюджета на оборону

Украина в 2023 году направит почти половину бюджета на оборону

На сектор обороны и безопасности из госбюджета Украины в 2023 году пойдет около половины средств (1 трлн 136 млрд гривен), еще 35% (более 800 млрд гривен) направят на программы соцподдержки — пенсии, субсидии, пособия, расходы на медицину и образование, заявил украинский премьер-министр Денис Шмыгаль на заседании правительства.

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