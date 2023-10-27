«Я всегда принимаю подарки»: какие сюрпризы преподносят фанаты певице Заре

Певица Зара призналась, что обожает подарки от поклонников и всегда принимает их с радостью. Заслуженная артистка РФ признает, что это качество можно принять за излишнюю доверчивость, но отказать людям, вложившим душу в презент, она не может.
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