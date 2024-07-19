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Спорт 1 | Все виды спорта и статистика

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«Аттийят-алла не сбежал, а покинул расположение «Сочи» без уведомления. Мы найдем, как воздействовать на футболиста». Гендиректор клуба о ситуации

«Аттийят-алла не сбежал, а покинул расположение «Сочи» без уведомления. Мы найдем, как воздействовать на футболиста». Гендиректор клуба о ситуации

29-летний марокканский защитник Яхья Аттийят-алла покинул расположение клуба.  «Аттийят-алла сбежал из «Сочи»? Давайте будем корректными – не сбежал, а покинул расположение команды без уведомления.

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