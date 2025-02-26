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Царьград

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  • Elena
    Когда уже всю эту мигрантскую орду вышвырнут, наконец, из России?!Почти 800 тысяч д...
  • Александр Ляшенко
    Ну..флот чёрноморский РФ.англичане уничтожили.Авиация наша тоже незаметна, а в балтике она вся на прицеле у НАТО, так...Трамп рассмешил ж...
  • Nikolaj Bramp35246se
    И что им будет? Они же (дети). кастрировать и в зону в питушатник."Ты ещё об этом п...

Трамп поручил Илону Маску контролировать госрасходы США с миллиардами контрактов

Трамп поручил Илону Маску контролировать госрасходы США с миллиардами контрактов

Президент США Дональд Трамп распорядился прекратить выплаты по неэффективным контрактам и внедрить контроль расходов.

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