Патриарх Кирилл заявил, что называть себя русскими могут только те, кто ходят в храм

Современная Россия представляет собой «оплот православия в мире». Об этом заявил патриарх Кирилл в ходе проповеди после литургии в храме иконы Божией Матери «Все скорбящих Радость» на Большой Ордынке в Москве.
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