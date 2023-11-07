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Патриарх Кирилл заявил, что называть себя русскими могут только те, кто ходят в храм

Патриарх Кирилл заявил, что называть себя русскими могут только те, кто ходят в храм

Современная Россия представляет собой «оплот православия в мире». Об этом заявил патриарх Кирилл в ходе проповеди после литургии в храме иконы Божией Матери «Все скорбящих Радость» на Большой Ордынке в Москве.

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Комментарии
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tsan tsan
Патриарх не мог сказать такой откровенной провокационной глупости. Похоже, что Патриарх Кирилл так и не смог расстаться с образом гражданина Гундяева.
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1 д.
А
Александр
До него до этого никто не додумался.
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1 д.

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