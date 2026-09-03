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ProLogium начала серийное производство твердотельных батарей с плотностью энергии 381 Вт·ч/кг

ProLogium начала серийное производство твердотельных батарей с плотностью энергии 381 Вт·ч/кг

Отдельно элемент проверила компания UL Solutions по методике китайского стандарта GB/T 43568-2026 для полностью твердотельных батарей.

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